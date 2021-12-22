Главный тренер клуба "Аль-Айн" Сергей Ребров поделился своим мнением о работе Андрея Шевченко в "Дженоа".
Об этом Ребров сказал в интервью "Бомбардиру".
"Андрей Николаевич сейчас работает в "Дженоа", потому что он отдал очень много итальянскому футболу. Он очень уважаемый в этой стране, плюс - что очень важно для тренера - он сделал хорошую работу как тренер национальной сборной, и в него поверили. Плюс он хорошо владеет итальянским", - отметил Ребров.
Он подчеркнул, что сочувствует коллеге, так как Шевченко будет непросто:
"Я посмотрел пару матчей - сочувствую Андрею Николаевичу. Очень сложный период для него. Пожелал ему удачи, понимаю, что это очень непросто. Сейчас он играл с лидерами Серии А, очень тяжело наладить какую-то модель игры. Футболисты видят, что есть улучшения, но нет результата. Хотя я уверен, что они довольны работой с Андреем Николаевичем. Сейчас не хватает команде качества игроков".
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"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В семи матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 2 очка.
- "Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0) и "Аталантой" (0:0).
- Свою первую победу Шевченко удалось добыть в Кубке Италии (в своем шестом матче) - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.