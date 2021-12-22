Сергей Ребров отметил, что "Дженоа" не хватает качественных футболистов.

Главный тренер клуба "Аль-Айн" Сергей Ребров поделился своим мнением о работе Андрея Шевченко в "Дженоа".

Об этом Ребров сказал в интервью "Бомбардиру".

"Андрей Николаевич сейчас работает в "Дженоа", потому что он отдал очень много итальянскому футболу. Он очень уважаемый в этой стране, плюс - что очень важно для тренера - он сделал хорошую работу как тренер национальной сборной, и в него поверили. Плюс он хорошо владеет итальянским", - отметил Ребров.

Он подчеркнул, что сочувствует коллеге, так как Шевченко будет непросто:

"Я посмотрел пару матчей - сочувствую Андрею Николаевичу. Очень сложный период для него. Пожелал ему удачи, понимаю, что это очень непросто. Сейчас он играл с лидерами Серии А, очень тяжело наладить какую-то модель игры. Футболисты видят, что есть улучшения, но нет результата. Хотя я уверен, что они довольны работой с Андреем Николаевичем. Сейчас не хватает команде качества игроков".

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