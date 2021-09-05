Вторая сторона также заявила, что намеревалась продолжить сотрудничество.

В Украинской ассоциации футбола ответили Андрею Шевченко, который заявил, что хотел продолжить работу со сборной Украины, но УАФ не стала продлевать контракт с ним и его тренерским штабом.

В эфире программы "Великий футбол" генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий сообщил, что УАФ планировала продолжить сотрудничество с Шевченко.

30 июля на киевский адрес Шевченко, который был указан как его домашний, было выслано письмо с приглашением для тренера на переговоры по новому контракту. Также, по словам УАФ, соответствующее письмо было выслано представителю Шевченко по электронной связи.

Кроме того, Записоцкий заявил, что звонил Шевченко:

"30 июля я имел личный телефонный разговор с Шевченко. Сказал ему: "Андрей Николаевич, в тех условиях, что есть сейчас, 31 июля нам нужно оформить решение о завершении контракта и увольнении вас и всего тренерского штаба. Но поскольку знаю от президента, что у вас 2 или 3 августа запланирована встреча, соответственно, сможем подписать новые контракты на условиях, которые будут обсуждены и согласованы.

Это бюрократическая часть, на что Шевченко, конечно, согласился. Сказал: "Делай все, что нужно по закону, все, что считаешь нужным, действительно 2-го или 3-го мы встретимся и будем обсуждать условия нового пролонгированного контракта".

Записоцкий сообщил, что ответ от Шевченко получен не был:

"К сожалению, не получили. Насколько мне известно, ни 2 августа, ни 3 августа встреча не состоялась. Как вы, наверное, понимаете и наблюдали за тем, как развивалась ситуация после - у нас не было плана Б. Потому что вся наша работа была направлена на то, что будем продлевать сотрудничество с Шевченко, а вопрос лишь в деталях и условиях нового контракта. Собственно, с этой проблемой была связана 2-3-недельная эпопея с назначением нового главного тренера. Поскольку мы не были готовыми к такому развитию событий".

Записоцкий также подчеркнул, что в новом контракте не предполагалось снижение зарплаты Шевченко, а речь шла "о структурировании вознаграждения", "когда есть чистый и неизменный размер, независимо от результатов, и есть бонусная часть, которая, в зависимости от спортивных результатов, очень сильно варьируется".

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Уход Андрея Шевченко из сборной Украины

1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к завершению

Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. В нем говорилось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, так как хотели перейти на клубную работу.

Теперь же Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено: "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продлевается". Однако УАФ не стала продлевать соглашение.

Ассистент Шевченко Мауро Тассотти заявил, что не понимает, почему УАФ не продлила контракт.

Автор: Антон Дударь