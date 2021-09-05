В Украинской ассоциации футбола ответили Андрею Шевченко, который заявил, что хотел продолжить работу со сборной Украины, но УАФ не стала продлевать контракт с ним и его тренерским штабом.
В эфире программы "Великий футбол" генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий сообщил, что УАФ планировала продолжить сотрудничество с Шевченко.
30 июля на киевский адрес Шевченко, который был указан как его домашний, было выслано письмо с приглашением для тренера на переговоры по новому контракту. Также, по словам УАФ, соответствующее письмо было выслано представителю Шевченко по электронной связи.
Кроме того, Записоцкий заявил, что звонил Шевченко:
"30 июля я имел личный телефонный разговор с Шевченко. Сказал ему: "Андрей Николаевич, в тех условиях, что есть сейчас, 31 июля нам нужно оформить решение о завершении контракта и увольнении вас и всего тренерского штаба. Но поскольку знаю от президента, что у вас 2 или 3 августа запланирована встреча, соответственно, сможем подписать новые контракты на условиях, которые будут обсуждены и согласованы.
Это бюрократическая часть, на что Шевченко, конечно, согласился. Сказал: "Делай все, что нужно по закону, все, что считаешь нужным, действительно 2-го или 3-го мы встретимся и будем обсуждать условия нового пролонгированного контракта".
Записоцкий сообщил, что ответ от Шевченко получен не был:
"К сожалению, не получили. Насколько мне известно, ни 2 августа, ни 3 августа встреча не состоялась. Как вы, наверное, понимаете и наблюдали за тем, как развивалась ситуация после - у нас не было плана Б. Потому что вся наша работа была направлена на то, что будем продлевать сотрудничество с Шевченко, а вопрос лишь в деталях и условиях нового контракта. Собственно, с этой проблемой была связана 2-3-недельная эпопея с назначением нового главного тренера. Поскольку мы не были готовыми к такому развитию событий".
Записоцкий также подчеркнул, что в новом контракте не предполагалось снижение зарплаты Шевченко, а речь шла "о структурировании вознаграждения", "когда есть чистый и неизменный размер, независимо от результатов, и есть бонусная часть, которая, в зависимости от спортивных результатов, очень сильно варьируется".
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Уход Андрея Шевченко из сборной Украины
- 1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к завершению
- Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. В нем говорилось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, так как хотели перейти на клубную работу.
- Теперь же Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено: "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продлевается". Однако УАФ не стала продлевать соглашение.
- Ассистент Шевченко Мауро Тассотти заявил, что не понимает, почему УАФ не продлила контракт.