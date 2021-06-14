Главный тренер сборной Нидерландов назвал гол Андрея Ярмоленко "прекрасным"

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал результат матча с Украиной в 1-м туре Евро-2020.

Де Бур проанализировал голы украинской сборной, передает официальный сайт УЕФА.

"Первый гол можно было предугадать за десять секунд до того, как он был забит. Ярмоленко искал такую возможность. Он знаменит своим ударом с левой, и нужно лучше ее прикрывать, а мы этого не сделали. Это прекрасный гол, но совершенно необязательный", - сказал де Бур.

"Зинченко поменял позицию по ходу матча: после замены Марлоса он стал играть левого вингера. Наша защита не справлялась, поэтому мы пропустили второй гол. Нам нужно учесть это, чтобы не повторить ошибку в следующий раз. Что касается второго пропущенного гола, двое игроков слишком увлеклись, поэтому не было офсайда. Каждый знает, что у соперника будут свои моменты, но надеется, что не по его вине", - также отметил тренер.

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Нидерланды - Украина: итоги матча

Сборная Украины в Амстердаме потерпела поражение со счетом 2:3. Украинцы отыгрались после 0:2, но пропустили в концовке.

Нидерланды - Украина: видео всех голов матча

После 1-го тура сборная Украины в группе С располагается на третьем месте. Нидерланды и Австрия, набрав по 3 очка, возглавили группу.

Сборная Украины проиграла в шестом подряд матче на чемпионатах Европы, но при этом смогла прервать серию из пяти подряд игр на Евро без забитых голов.

Лучшим игроком матча был признан автор победного гола Дензел Дюмфрис.

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Автор: Антон Дударь