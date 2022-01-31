Украинские спортсмены взяли три золотых награды.

Сборная Украины по греко-римской борьбе выиграла семь медалей на международном турнире в Хорватии - Zagreb Open.

Украинские спортсмены в Загребе завоевали три золотых, две серебряные и две бронзовые награды.

Золото выиграли три украинских борца - Парвиз Насибов (до 72 кг), Владимир Яковлев (до 77 кг) и Ярослав Фильчаков (до 82 кг).

Корюн Саградян (55 кг) уступил в финале и завоевал серебро. Виктор Петрик (60 кг) из-за травмы не смог принять участие в финальной схватке, ему присудили второе место.

Дмитрий Цымбалюк (до 60 кг) и Андрей Кулик (до 72 кг) завоевали бронзу.

В командном зачете сборная Украины заняла второе место, уступив только Турции.

Читайте такжеСкандал с украинцами на Олимпиаде: Китай требует огромные деньги за ПЦР-тест боб-санейНа турнире в Загребе Насибов был единственным украинцем из состава олимпийской сборной. В финальной схватке Парвиз победил турецкого борца Абдуллу Топрака.

В прошлом году Насибов также стал победителем Zagreb Open в этой весовой категории.

Насибов - серебряный призер Олимпийских игр в Токио. В финальной схватке на Олимпиаде украинец проиграл Резе Гераи из Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости: