Одноклубник Александра Зинченко отдал должное украинской команде.

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал ничью в матче квалификации Евро-2024 против Украины (1:1).

"Украина очень хорошая команда. Они показали это сегодня, очень классно сыграли, очень классно защищались. Мы знали, что нам нужно будет отрабатывать на полную, было трудно выиграть, но как минимум мы получили один балл и это поможет нам квалифицироваться. Украина очень классно защищалась. Сегодня нам просто не удалось добыть хороший результат", - сказал Райс в эфире "Суспільного".

- Ты только что общался с Зинченко, знаешь какие-то украинские слова?

- Нет, не выучил ни одного. Он меня еще не научил.

- Не хочешь изучить прямо сейчас?

- Какое?

- На английском это Glory to Ukraine. Это символизирует силу украинского народа.

- Как это сказать по-украински?

- Просто повторяй за мной - Слава Украине.

- Слава Украине, - сказал Райс.

Сборная Украины в отборе к Евро-2024

Ранее "сине-желтые" выиграли у Северной Македонии (3:2) и Мальты (1:0), а также уступили в Лондоне Англии (0:2).

В турнирной таблице Англия занимает первое место (5 матчей, 13 очков), далее идет Украина (4 матча, 7 очков), Италия (2 игры, 3 очка), Северная Македония (3 игры, 3 очка) и Мальта (4 игры, ноль очков).

12 сентября в Милане сборная Украины проведет поединок против Италии.

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