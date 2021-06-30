Василий Уткин / фото facebook.com/radioutkin

Культовый российский журналист и комментатор Василий Уткин увлекся игрой команды Андрея Шевченко, поздравил лозунгом "Слава Украине!" с историческим успехом и пожелал пройти Англию на стадии 1/4 финала Евро-2020. 

На своем Telegram-канале комментатор выставил соответствующий пост.

"Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время менее чем 15 я восприму как надругательство (к вопросу о шансах). Какие молодцы. До последней минуты. Upd. Как же я мог забыть... Слава Украине!", - написал Уткин.

Напомним, что 49-летний Уткин поддержал украинскую сторону, когда в России чиновники начали возмущаться надписью "Слава Украине!" на футболках нашей сборной.

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Швеция - Украина: итоги матча

  • Украина вырвала победу у Швеции в овертайме со счетом 2:1: видео голов матча.
  • Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Зинченко (оценка 9,0)
  • В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию.
  • Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала.
  • Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины.
  • Украина пропустила во всех десяти матчах на чемпионатах Европы.
  • Андрей Ярмоленко принял участие в пяти голах сборной Украины (2 гола и 3 ассиста) на Евро-2020.

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Автор: Артем Будрин