Нападающий сборной Украины Роман Яремчук провел скандальный матч за "Бенфику" против "Порту" в Кубке Португалии.
Яремчук вышел на поле после перерыва и чудом доиграл матч до финального свистка.
"Бенфика" проигрывала со счетом 0:3, и Яремчук был явно раздосадован таким результатом. Сперва он провоцировал голкипера и защитника "Порту", но рефери успокоил нападающего. Затем украинец толкнул в спину Мехди Тареми, а когда тот упал на колени, то подошел и ударил соперника ногой по пятой точке.
Поступок Яремчука спровоцировал небольшую потасовку на поле. Арбитр мог спокойно удалять украинца за неспортивное поведение, но ограничился желтой карточкой.
На этом Яремчук не остановился - он, закрывая рот ладонью, что-то говорил (вероятно, провокационное) игроку "Порту" Отавио, но тот отреагировал достаточно весело - он жестами сделал вид, что не замечает Яремчука, а смотрит куда-то вдаль.
Матч в итоге так и завершился поражением "Бенфики" со счетом 0:3.
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Роман Яремчук: карьера в "Бенфике"
- Яремчук перешел в "Бенфику" из бельгийского "Гента" 31 июля. Он подписал контракт на пять лет, а сумма трансфера составила 17 миллионов евро.
- После дебютного матча "Бенфика" на время переименовала свой Twitter в честь Яремчука.
- Нападающий провел за лиссабонцев 21 матч во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 3 голевые передачи.
- 25 сентября Яремчук отличился первым дублем в составе "Бенфики". Затем он долго не забивал в чемпионате Португалии - сухую серию удалось прервать 19 декабря.
8 декабря Яремчук забил свой первый гол в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов - в ворота своего бывшего клуба "Динамо".