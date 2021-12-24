Нападающий спровоцировал на поле потасовку.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук провел скандальный матч за "Бенфику" против "Порту" в Кубке Португалии.

Яремчук вышел на поле после перерыва и чудом доиграл матч до финального свистка.

"Бенфика" проигрывала со счетом 0:3, и Яремчук был явно раздосадован таким результатом. Сперва он провоцировал голкипера и защитника "Порту", но рефери успокоил нападающего. Затем украинец толкнул в спину Мехди Тареми, а когда тот упал на колени, то подошел и ударил соперника ногой по пятой точке.

Поступок Яремчука спровоцировал небольшую потасовку на поле. Арбитр мог спокойно удалять украинца за неспортивное поведение, но ограничился желтой карточкой.

На этом Яремчук не остановился - он, закрывая рот ладонью, что-то говорил (вероятно, провокационное) игроку "Порту" Отавио, но тот отреагировал достаточно весело - он жестами сделал вид, что не замечает Яремчука, а смотрит куда-то вдаль.

Матч в итоге так и завершился поражением "Бенфики" со счетом 0:3.

Роман Яремчук: карьера в "Бенфике"