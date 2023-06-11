Сотрудники стадиона в Стамбуле отличились позорным поступком.

В субботу, 10 июня, состоялся финальный поединок Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором встречались английский "Манчестер Сити" и миланский "Интер".

Игра проходила на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле (Турция).

Во время финала случился скандальный инцидент. Сотрудники стадиона пытались отобрать у болельщика флаг Украины, сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

На видео видно, как у болельщика в форме "Манчестер Сити" стюарды, применяя силу, пытаются забрать из рук сине-желтое полотно. Они били болельщика по рукам и в конце концов отобрали украинский флаг.

Объяснять свои действия сотрудники стадиона отказались.

Сообщается, что после длительных консультаций болельщику все же вернули украинский флаг, однако вывешивать его запретили, выстроив живой коридор.

Напомним, финал Лиги чемпионов-2022/2023 закончился победой "Манчестер Сити" со счетом 1:0. "Горожане" впервые в своей истории выиграли этот трофей.

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