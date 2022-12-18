Ашраф Хакими не сдержал свои эмоции после поражения в матче против Хорватии на ЧМ-2022.

В субботу, 17 декабря, в матче за бронзовые медали ЧМ-2022 по футболу сборная Хорватии победила национальную команду Мароккко.

Лидер марокканцев Ашраф Хакими слишком болезненно воспринял поражение. Звезда ПСЖ еще во время игры неоднократно имел претензии к главному арбитру поединка, а после финального свистка Хакими не выдержал и попытался разобраться с рефери.

По мнению Ашрафа, катарский судья Абдулрахман Аль-Джассим должен был назначить пенальти в ворота сборной Хорватии.

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Партнеры едва оттащили разъяренного футболиста от арбитра, но и это было не все.

thank god for bono cuz hakimi was abt to snap the referees neck 😭😭😭😭 pic.twitter.com/BMJImE4IKN — 永遠 bono 推し 🇲🇦 (@mainavenuegirl) December 17, 2022

В подтрибунном помещении Ашраф Хакими еще и накричал на президента ФИФА Джанни Инфантино, который как раз выходил на поле, чтобы вручить хорватам бронзовые медали.

"Вы не хотите видеть Марокко призером чемпионата мира", - эмоционально заявил звездный защитник ПСЖ.

Журналист Йохан Кючюкаслан сообщил, что ФИФА просила репортеров удалить кадры, где Хакими кричит на Инфантино.

"Сотрудники ФИФА хотели, чтобы мы стерли эти кадры. Понятно, что это неприятные сцены для них, но немного наивно полагать, что дюжина журналистов не напишет о том, что видела.

Потом Инфантино вышел из тоннеля и был освистан толпой. Пожалуй, не самый приятный момент для него, хотя он повел себя как профессионал", - отметил Йохан Кючюкаслан.

Добавим, что Ашраф Хакими извинился перед Джанни Инфантино за свои оскорбления.

"Я был зол после окончания матча. Я пошёл поговорить с Инфантино и извинился за слова, которые сказал ему. Он мой друг, и я его очень уважаю, так что ничего не произошло", - приводит слова Хакими Goal.com.

Матч за третье место ЧМ-2022 завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Хорватии. Голами в составе хорватов отличились Йошко Гвардиол и Мислав Оршич. За марокканцев гол забил Ашраф Дари.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря, состоится финал мундиаля в Катаре, в котором встретятся национальные сборные Аргентины и Франции. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

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