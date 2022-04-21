Рустам Худжамов уверяет, что знает на кого оформлены виллы Соловьева.

Тренер вратарей "Полесья" Рустам Худжамов высказал свое мнение о российских пропагандистах Владимире Соловьеве и Ольге Скабеевой.

Цитирует Худжамова "Денисов Time. Война".

- Я просто не понимаю, эти все пропаг*ндоны все знают, что делают эти нелюди рашисты. Как ты можешь просыпаться каждый день и смотреть на себя в зеркало? Скабеева, она по себе страшная — внешне.

- Гордон же сказал, что она - мужик (улыбается).

- А что, по ней не видно? Это некий трансгендер точно. А про того старика Соловьева у меня есть интересная информация: его виллы переписаны не на него, а на женщину, родившую ему внебрачных детей. Знаю эту женщину, она из России, и слить эту информацию очень легко, - сказал Худжамов.

Напомним, ранее Рустам заявил, что женщины в России рожают детей под воздействием алкоголя.

39-летний Худжамов выступал за такие клубы, как "Шахтер", "Мариуполь", "Металлист", "Заря", "Харьков" и "Закарпатье". В его активе один матч за национальную сборную Украины.

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