"Рух" проиграл впервые с новым тренером Леонидом Кучуком.

В матче пятого тура чемпионата Украины СК "Днепр-1" выиграл у "Руха". Для львовской команды это первое поражение с тех пор, как их возглавил белорусский наставник Леонид Кучук.

Подопечные Игоря Йовичевича забили все свои голы в первом тайме. Во второй половине встречи обошлось без взятия ворот и счет на табло не изменился.

Теперь "Днепр-1" занимает пятую строчку в турнирной таблице и имеет в активе 10 очков. "Рух" отстает от днепрян на 6 зачетных пунктов и расположился на 12-й позиции.

"Днепр-1" - "Рух" - 2:0

Голы: Игнатенко, 27, Назаренко, 35

"Днепр-1": Кожокару, Лучкевич (Логинов, 79), Адамюк, Сваток, Дубинчак, Джурасек, Игнатенко (Батагов, 79), Когут (Чуже, 76), Гуцуляк (Русин, 76), Назаренко (Ярмолюк, 90), Довбик

"Рух": Панькив, Мысык, Дидык, Белый, Роман (Кузик, 73), Карасюк, Федорчук, Ореховский (Кухарук, 69), Климчук, Бойчук (Мартынюк, 62), Борячук

Видео голов.

Обзор игры.

Украинская Премьер-лига: 4-й тур

Автор: Артем Будрин