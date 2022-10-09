Александр Петраков отметил, что футболисты сборной Украины готовы играть против любого соперника.

В воскресенье, 9 октября, в немецком Франкфурте состоялась жеребьевка отбора на чемпионат Европы по футболу, финальная часть которого пройдет в Германии в 2024 году.

Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки.

"Предыдущие поколения футболистов сборной Украины являются примером для нас, как противостоять таким сильным соперникам. Бояться никого не надо. Сделаем все от нас зависящее.

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Раньше мы побеждали Англию в элит-раунде, обыграли Италию в полуфинале чемпионата мира U-20 в 2019 году. Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, порадовать наши ВСУ, всех людей в Украине. Борьба впереди, рук не опускаем. Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята и хотели таких соперников.

Какое настроение внутри нашей команды после последних матчей? Настроение очень хорошее. Было тяжело, мы играли на выезде. Все ребята хотят, чтобы закончилась война и мы сыграли на своих стадионах. Хочется провести матчи отборочного турнира дома.

Малиновский говорил, что очень хочет Италию в соперники. Малиновский играет в "Аталанте", Коваленко выступает за "Специю", может еще кто-то появится в Серии А... Играть против таких команд всегда интересно", – приводит слова Перакова официальный сайт УАФ.

Добавим, что по результатам жеребьевки отбора на Евро-2024 национальная сборная Украины попала в группу С, в которой сыграет против Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.

Евро-2024: что известно

Матчи группового этапа квалификации Евро-2024 пройдут с марта по ноябрь 2023 года. Команды, которые финишируют на первом и втором местах в своих группах, выйдут в финальную часть чемпионата Европы. Еще три путевки на Евро-2024 будут разыграны в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф раунде между 12-ю лучшими сборными Лиги наций-2022/23 (среди тех, кто не попадет на Евро напрямую).

Финальный турнир пройдет в июне-июле 2024 года в Германии. На групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Матчи финальной стадии будут принимать 10 городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

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