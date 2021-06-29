Девять лет назад, 11 июня 2012 года, сборная Украины одержала историческую победу. "Желто-синие" под руководством Олега Блохина смогли победить в первом матче для Украины на чемпионатах Европы. Это был знаменитый для нашей страны турнир Евро-2012 и национальная команда порадовала украинских болельщиков.

Тогда в волевом стиле сборная Украины обыграла команду Швеции со счетом 2:1, а дубль оформил Андрей Шевченко. Эта игра запомнилась также маленьким болельщиком на трибунах, попавшим в видео трансляции.

Видеоролик с реакцией 6-летнего Тимура на забитый гол сборной Украины стал "вирусным". Ребенок сразу же привлек к себе внимание журналистов. Сейчас паренек повзрослел и ему исполнилось 15 лет.

Тимур пообщался с журналистами YouTube-канала SportArena.

Тинейджер признался, что в шестилетнем возрасте он был не готов к такому вниманию к своей персоне. Тимур шокировал: он вспоминает, что после 5-6 дней съемок и интервью у него начала сдавать психика из-за такого повышенного и прикованного внимания к его фигуре.

В интервью для SportArena Тимур подчеркнул, что он не пытался конвертировать свою неожиданную популярность в бизнес или блогерство.

Но все же Тимур с приятной ностальгией вспоминает те эмоции.

"Это просто приятные воспоминания для меня, для моих друзей, для моей семьи", - отметил юноша.

Ранее он посещал футбольную секцию, но, к сожалению, получил травму колена и теперь лишь болельщик. Но Тимур ищет себя в другом виде спорта и поддерживает форму - он занимается джиу-джитсу.

Тимур также показал футболку Шевченко, которую легендарный форвард ему подарил в 2012 году. На ней поставили автографы футболисты той команды, которые защищали честь Украины на Евро 2012.

Швеция - Украина: перед матчем

Украина вышла в плей-офф с третьего места в группе, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.

Швеция набрала 7 очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

Футболисты сборной Украины оценили выход в плей-офф на Швецию.

В предыдущий раз Украина и Швеция встречались на Евро-2012. Тогда украинцы одержали победу благодаря дублю Андрея Шевченко - 2:1. До этого команды трижды встречались в неофициальных матчах: Украина один раз выиграла, один раз проиграла и еще раз победила в серии пенальти.

Уже известно, какой арбитр рассудит поединок между шведами и украинцами.

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Автор: Артем Будрин