1 июня украинская сборная сыграет в Глазго против Шотландии.

Первого июня 2022 года национальная сборная Украины по футболу на выезде сыграет против Шотландии. Игра состоится в 21:45 в городе Глазго (в том самом, где Украина обыграла Швецию на Евро-2020).

Букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Шотландии. На победу британцев в основное время коэффициент 2,28, а на Украину - 3,35. Ничья оценивается в 3,15. Поскольку это противостояние одноматчевое, то в случае ничьей будут овертаймы. На то, что именно Украина выйдет в финал отбора, можно поставить с коэффициентом 2,25, а на Шотландию - 1,65.

Если "желто-синие" преодолеют Шотландию, то 5 июня в финале будут бороться за путевку в Катар с командой Уэльса. Поединок против Шотландии должен был пройти еще 24 марта, но из-за войны игру перенесли на первый день лета.

11 мая наша сборная сыграет с "Боруссией" в Германии - это спарринг в рамках подготовки к матчу против шотландцев. Вообще за май сборная Украины проведет несколько товарищеских встреч, соперники и даты будут известны позже. Сейчас команда Александра Петракова базируется в Словении, где начала учебно-тренировочный сбор.

Сборная Украины: главное