Шотландия единолично возглавила свою группу отбора на ЧЕ-2024.

Во вторник, 28 марта, состоялся поединок второго тура отбора на Евро-2024 по футболу, в котором встречались сборные Испании и Шотландии.

Матч проходил в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" и завершился сенсационно победой хозяев поля со счетом 2:0.

Счет в игре был открыт в дебюте первого тайма - на 7-й минуте отличился полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминей. Голевую передачу ему отдал Эндрю Робертсон.

Видео дня

В начале второго тайма Мактоминей оформил дубль и удвоил преимущество своей команды.

Шотландия - Испания - 2:0

Голы: Мактоминей, 7, 52

Видео голов:

Победа над Испанией позволила Шотландии набрать шесть очков и возглавить турнирную таблицу группы А. У испанцев осталось три очка.

Также в этой группе выступают: Норвегия (2 игры, 1 очко), Грузия (1 игра, 1 очко) и Кипр (1 игра, 0 очков).

Напомним, чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии. В нем примут участие 24 команды. В финальную часть турнира выйдут команды, которые займут первые и вторые места в своих группах.

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