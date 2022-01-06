Украинский тренер остался доволен игрой своих подопечных.

"Дженоа" под руководством Андрея Шевченко удалось достаточно неплохо начать 2022 год, сыграв на выезде вничью с "Сассуоло".

Главный тренер "грифонов" прокомментировал результат поединка.

"Сегодня понравился настрой команды, важно было увезти домой очки. "Сассуоло" играет очень хорошо, они знают друг друга, очень организованны. Нам было непросто, но ребята приехали сюда бороться и выложились на 110%.

Мы отказались от атакующей игры, чтобы защитить ворота. Сейчас мы должны отказаться от чего-то, чтобы набирать максимум очков, что мы можем.

Трансферый рынок? Я работаю с игроками, которые у меня есть, и я доволен тем отношением, которое они проявляют работе. Трансферы зависят от клуба", - приводит слова Шевченко издание Calciomercato.

Читайте такжеЛацио ушел от поражения в феерической перестрелке с шестью голами (видео)Также украинский тренер прокомментировал дебют Хефти и рассказал о возможных подписаниях.

"Хефти? В первом тайме он выступил очень хорошо, затем он немного устал, и мы его поменяли. Но ему также нужно время на адаптацию и привыкнуть к тренировкам.

Система игры зависит от состава. На данный момент я не могу выставить схему 4-3-3. Миранчук? Я лишь даю потенциальные кандидатуры на усиление директору "Дженоа", а там выбор за ним и президентом", - сказал Шевченко.

Отметим, что под руководством Андрея Шевченко "Дженоа" не смог выиграть ни одного матча в чемпионате Италии, пять раз "грифоны" проиграли и трижды сыграли вничью.

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко