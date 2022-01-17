Бывший главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко обратился к своим бывшим подопечным после увольнения из итальянского клуба.
Украинский специалист отметил, что он и его тренерский штаб делали все возможное, чтобы добиться результата с "Дженоа". Также Шевченко в своем комментарии отметил болельщиков "грифонов" и атмосферу на стадионе генуэзского клуба "Луиджи Феррарис".
Украинец призвал руководство и своих экс-подопечных сделать все, чтобы ради этих фанатов сохранить команду в элитном дивизионе чемпионата Италии.
"За эти два месяца мы с моим тренерским штабом сделали все, что могли. Главное, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало, и я знаю, что могу это делать.
Прежде чем уйти, я скажу кое-что важное о "Дженоа". Я молодой тренер, но кое-чего достиг в футболе, за свою карьеру видел много стадионов во всех уголках мира. Я никогда раньше не видел такого стадиона, как "Луиджи Феррарис": он необыкновенный, потому что болельщики "Дженоа" необыкновенные.
Вы должны попытаться спасти место в Серии А для них. За этих ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас посреди трудностей", - приводит слова Шевченко tuttosport.com.
Читайте такжеВ сборной Польши сделали заявление по поводу возможного приглашения ШевченкоНапомним, что последний поединок генуэзцы под руководством Шевченко провели в Кубке Италии против "Милана" (3:1).
Кандидатами на смену Шевченко СМИ называют немца Бруно Лаббадию или итальянца Давиде Баллардини, который уже 4 раза возглавлял "Дженоа". В клубе еще думают над этим вопросом.
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" по итогам 21-го тура занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.