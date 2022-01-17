Украинский тренер отметил болельщиков "Дженоа" и атмосферу на стадионе "Луиджи Феррарис".

Бывший главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко обратился к своим бывшим подопечным после увольнения из итальянского клуба.

Украинский специалист отметил, что он и его тренерский штаб делали все возможное, чтобы добиться результата с "Дженоа". Также Шевченко в своем комментарии отметил болельщиков "грифонов" и атмосферу на стадионе генуэзского клуба "Луиджи Феррарис".

Украинец призвал руководство и своих экс-подопечных сделать все, чтобы ради этих фанатов сохранить команду в элитном дивизионе чемпионата Италии.

"За эти два месяца мы с моим тренерским штабом сделали все, что могли. Главное, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало, и я знаю, что могу это делать.

Прежде чем уйти, я скажу кое-что важное о "Дженоа". Я молодой тренер, но кое-чего достиг в футболе, за свою карьеру видел много стадионов во всех уголках мира. Я никогда раньше не видел такого стадиона, как "Луиджи Феррарис": он необыкновенный, потому что болельщики "Дженоа" необыкновенные.

Вы должны попытаться спасти место в Серии А для них. За этих ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас посреди трудностей", - приводит слова Шевченко tuttosport.com.

Читайте такжеВ сборной Польши сделали заявление по поводу возможного приглашения ШевченкоНапомним, что последний поединок генуэзцы под руководством Шевченко провели в Кубке Италии против "Милана" (3:1).

Кандидатами на смену Шевченко СМИ называют немца Бруно Лаббадию или итальянца Давиде Баллардини, который уже 4 раза возглавлял "Дженоа". В клубе еще думают над этим вопросом.

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко