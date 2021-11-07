Украинский специалист вновь попробует покорить Серию А, но уже в качестве тренера.

Легенда украинского и мирового футбола Андрей Шевченко в воскресенье, 7 ноября, был официально объявлен главным тренером "Дженоа".

Бывший наставник сборной Украины в своем Инстаграме впервые прокомментировал свое назначение. Шевченко в своем комментарии отметил, что намерен вернуть "грифонам" их былое величие.

"Начинаем это новое приключение, чтобы вернуть "Дженоа" к ее великой истории", - написал Шевченко в Инстаграме.

Читайте такжеБарселона умудрилась упустить преимущество в три гола в матче чемпионата Испании (видео)Добавим, что за 12 сыгранных туров текущего сезона чемпионата Италии "Дженоа" набрал всего 9 баллов и занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. Единственную победу в сезоне "грифоны" добыли еще в сентябре.

Дебютирует Андрей Шевченко в роли главного тренера "Дженоа" 21 ноября. "Грифоны" сыграют в рамках 13-го тура Серии А против "Ромы" Жозе Моуриньо.

Ранее УНИАН сообщал, что в тренерский штаб Шевченко "Дженоа" войдут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини.

"Дженоа": что известно о клубе

"Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии, но последний чемпионский титул команда завоевала еще в 1924 году. На евроарене наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал Кубка УЕФА в сезоне 1991-1992.

В составе "Дженоа" выступает ряд достаточно известных футболистов: голкипер Сальваторе Сиригу, форвард Горан Пандев, защитник Доменико Кришито, нападающий Маттиа Дестро и другие.

С сентября этого года "Дженоа" принадлежит американской компании "777 Partners".

Автор: Владимир Медяник