А лучшим признали тренера чемпионов мира.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в топ-10 тренеров Евро-2020.

Рейтинг лучших специалистов, работающих на турнире, составил портал Squawka.com.

Шевченко занял в рейтинге высокое седьмое место.

"Сборная Украины под руководством Шевченко успешно прошла квалификацию Евро, заняв первое место в группе с Португалией. Его команда не принимает поражение, пока матч не окончен, а это отличное качество". - отметил автор рейтинга.

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Топ-10 тренеров Евро-2020

1. Дидье Дешам (Франция)

2. Луис Энрике (Испания)

3. Фернанду Сантуш (Португалия)

4. Роберто Манчини (Италия)

5. Роберто Мартинес (Бельгия)

6. Йоахим Лев (Германия)

7. Андрей Шевченко (Украина)

8. Златко Далич (Хорватия)

9. Янне Андерссон (Швеция)

10. Гарет Саутгейт (Англия)

Андрей Шевченко: карьера в сборной Украины

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. До этого он работал ассистентом в штабе Михаила Фоменко.

В отборе на чемпионат мира-2018 под руководством Шевченко сборная Украины заняла третье место в отборочной группе, не сумев квалифицироваться на турнир.

После этого Шевченко удалось вывести сборную Украины на Евро-2020, заняв первое место в отборочной группе с Португалией.

Кроме того, сборная Украины в 2018 году успешно выступила в Лиге наций, повысившись в классе из Лиги В в Лигу А. В 2020 году в Лиге А Лиги наций украинская сборная не смогла сохранить прописку лишь из-за технического поражения за матч со Швейцарией.

Ранее неоднократно сообщалось, что после работы со сборной Украины Шевченко может возглавить "Милан". Сам тренер заявил, что хотел бы вернуться в итальянский клуб в качестве тренера.

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Автор: Антон Дударь