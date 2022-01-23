Украинский специалист может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной Польши.

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша намерен представить нового главного тренера национальной сборной 31 января. Андрей Шевченко стал приоритетной кандидатурой на эту должность.

Об этом сообщает Sportowe Fakty.

Польский футбольный союз сейчас рассуждает о том, как можно решить вопрос о потенциальной зарплате Шевченко. 45-летний украинец хочет зарабатывать 2,3-2,5 млн евро в год. Шевченко может стать самым высокооплачиваемым тренером сборной Польши в истории.

К тому же Андрей Николаевич не расторг контракт с итальянским "Дженоа", а продолжает получать ежемесячную зарплату от клуба из Генуи. Это тоже может стать фактором, который повлияет на окончательное решение Польского футбольного союза.

Напомним, что СМИ уже сватают Шевченко в киевское "Динамо".

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