В воскресенье, 5 декабря, в рамках 16-го тура чемпионата Италии по футболу "Дженоа" Андрея Шевченко встретится с "Ювентусом". Игра пройдет в Турине на стадионе "Альянц".

Украинский специалсит поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

"Ожидал ли я, что начало будет таким сложным? Я знал, конечно, что будет тяжело, видел календарь. Но я не ожидал такого количества травм. Из-за травм нам гораздо сложнее.

"Ювентус" – это всегда "Ювентус". Большая команда с сильнейшими игроками. Они быстро забывают о поражениях и мгновенно реагируют.

У Аллегри очень качественная команда, он – топовый тренер. Классный мотиватор, знающий, как достичь максимума, знает, как управлять командой в сложной ситуации. Уже демонстрировал это тысячу раз", – приводит слова Шевченко официальный сайт "Дженоа".

Ювентус - Дженоа: перед матчем

Автор: Владимир Медяник