Андрей Шевченко обеспокоен большим количеством травмированных игроков в своей команде.

В воскресенье, 5 декабря, в рамках 16-го тура чемпионата Италии по футболу "Дженоа" Андрея Шевченко встретится с "Ювентусом". Игра пройдет в Турине на стадионе "Альянц".

Украинский специалсит поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

"Ожидал ли я, что начало будет таким сложным? Я знал, конечно, что будет тяжело, видел календарь. Но я не ожидал такого количества травм. Из-за травм нам гораздо сложнее.

"Ювентус" – это всегда "Ювентус". Большая команда с сильнейшими игроками. Они быстро забывают о поражениях и мгновенно реагируют.

У Аллегри очень качественная команда, он – топовый тренер. Классный мотиватор, знающий, как достичь максимума, знает, как управлять командой в сложной ситуации. Уже демонстрировал это тысячу раз", – приводит слова Шевченко официальный сайт "Дженоа".

Ювентус - Дженоа: перед матчем

"Дженоа" перед матчем 16-го тура с 10 заработанными очками идет на 18-й позиции в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" занимает 7-е место с 24 баллами в активе.

"Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграл три матча. В дебютной игре украинского специалиста "грифоны" проиграли на своем поле "Роме" Жозе Моуриньо. Во втором поединке подопечные Шевченко сыграли вничью в гостевом матче против "Удинезе". В третьем уступили "Милану" с разгромным счетом.

"Ювентус" в 15-м туре чемпионата Италии уверенно на выезде обыграл "Салернитану" со счетом 2:0.

Автор: Владимир Медяник