Легендарный экс-футболист активно помогает украинским беженцам.

Легендарный в прошлом футболист "Милана" Андрей Шевченко рассказал о своей инициативе для помощи украинским детям-беженцам в Италии.

Шевченко признался, что помогает ему в этой инициативе мэр Милана. Также экс-тренер "Дженоа" рассказал, что очень много помагают беженцам полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский и его жена Роксана.

"Мы сейчас готовим с мэром Милана программу приема детей в этом городе, их размещение. Это будет касатся всех категорий - детей с родителями, с мамой или без нее. И в то же время, это уже должна быть определенная помощь и со стороны школ. Вся эта программа готовится, и она будет представлена ​​на следующей неделе.

Это касается Милана, но я постоянно на связи с послом и с консулом. Также этим занимаются и в Риме, Вероне, и Бергамо. Я знаю, что Руслан Малиновский вместе с женой очень многое делает. Сегодня весь мир объединился вокруг этой проблемы. Каждый старается и делает все, чтобы помочь", - сказал Шевченко в интервью "Украинской правде".

Добавим, что с начала войны легенда украинского футбола Андрей Шевченко не стоит в стороне и активно помогает соотечественникам. Он выходил на митинги в поддержку Украины в Лондоне, рассказывал в эфире итальянского телевидения о преступных и бесчеловечных действиях российско-фашистских захватчиков, а также приютил несколько детей-беженцев из Украины у себя дома.

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