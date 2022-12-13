Андрей Шевченко может вернуться к тренерской деятельности.

Бывший тренер сборной Украины и итальянского клуба "Дженоа" Андрей Шевченко может возглавить национальную команду Польши.

Как сообщает Przegląd Sportowy, в приглашении украинского специалиста лично заинтересован президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша. Он пытался договориться с Шевченко еще в январе 2022 года, однако, тогда не удалось найти общий язык с "Дженоа", где работал украинец.

Сообщается, что Польский футбольный союз прервал отношения с нынешним наставником сборной Чеславом Михневичем. Стороны не посчитали необходимым продлить соглашение, срок действия которого рассчитан до конца этого года.

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По информации журналиста Томаша Цвякала, чиновники PZPN уже связались с представителями Шевченко для начала переговоров.

Добавим, что последним местом работы 46-летнего Андрея Шевченко был итальянский клуб "Дженоа".

Напомним, на ЧМ-2022 в Катаре сборная Польши выступала в группе с Аргентиной (0:2), Саудовской Аравией (2:0) и Мексикой (0:0). Поляки заняли второе место в этом квартете и вышли в 1/8 финала, где проиграли национальной сборной Франции (1:3).

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