В четверг, 13 января, в рамках 1/8 финала Кубка Италии "Милан" сражался против "Дженоа". Игра завершилась победой "россонери" в дополнительное время.
Перед началом поединка болельщики "Милана" вывесили огромный баннер в честь бывшего нападающего своего клуба, а ныне тренера "грифонов" Андрея Шевченко.
"Долгая история любви, взгляд в Манчестере, высеченный в наших сердцах. Шева – легенда навсегда", – написали на баннере ультрас "красно-черных".
Кроме того, болельщики "Милана" на "Сан-Сиро" долго скандировала имя своего любимца.
"Взгляд Манчестере" - отсылка к взгляду Шевченко на рефери перед пробитием решающего пенальти в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса" на "Олд Траффорд" в 2003 году. Именно гол украинца принес их команде победу в Лиге чемпионов.
Читайте такжеШевченко высказался о поражении Дженоа против Милана и своей возможной отставкеВ футболке "Милана" Шевченко провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.
В составе "россонери" украинец выигрывал чемпионат Италии, Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Тренерская карьера Андрея Шевченко в Италии складывается далеко не так успешно, как игровая. Руководство "Дженоа" рассматривает вариант увольнения украинского специалиста из-за неудовлетворительных результатов команды.
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" по итогам 21-го тура занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.