Винисиус Жуниор отличился тремя забитыми голами, а Лука Модрич отдал три голевые передачи.

В четверг, 12 мая, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 "Реал" принимал "Леванте". Поединок завершился сокрушительной победой "сливочных" со счетом 6:0.

Счет был открыт в первом тайме. На 13-й минуте отличился защитник "сливочных" Ферлан Менди, ему ассистировал Лука Модрич. На 19-й минуте преимущество "Реала" удвоил нападающий Карим Бензема, голевой пас отдал Винисиус Жуниор.

На 34-й минуте отличился форвард Родриго, результативную передачу оформил Модрич. На 45-й минуте после передачи Модрича взятием ворот отметился Винисиус.

На 68-й минуте Винисиус оформил дубль, передачей отметился Бензема. На 83-й минуте бразилец сделал хет-трик. Это первый хет-трик Винисиуса в футболке мадридского "Реала" и в карьере в целом.

"Реал" - "Леванте" - 6:0

Голы: Менди, 13, Бензема, 19, Родриго, 34, Винисиус, 45, 68, 83

"Реал" Мадрид: Куртуа, Начо (Хила, 82), Вальехо, Менди, Модрич (Петер, 75), Вальверде (Кроос, 75), Камавинга, Васкес, Бензема (Йович, 75), Винисиус Жуниор, Родриго (Мариано Диас, 62)

"Леванте": Карденас, Мирамон, Касерес (Кампанья, 39), Постиго, Робер (Везу, 77), Сон, Радоя (Барди, 39), Мелеро (Кантеро, 57), Пепелу, Моралес, Дани Гомес (Рохер Марти, 57)

Предупреждения: Камавинга (43), Рохер Марти (65), Модрич (69)

Обзор матча:

Комментарий наставника "Реала" Карло Анчелотти после игры:

"Хочу поддержать "Леванте" и их тренера. Это отличный клуб, уверен, они скоро вернутся в Ла Лигу. Бензема и Винисиус со временем начали понимать друг друга. Они очень хорошо сработались и отлично сыграли.

Мы подходим к финалу Лиги чемпионов в хорошей форме, потому что наша самооценка сильно выросла. До финала осталось мало времени, нужно поддерживать интенсивность. Команда очень хорошо поработала на поле", - приводит слова Анчелотти Marca.

Достижение Карима Бензема

Гол в игре против "Леванте" для Карима Бензема стал 323-м за "Реал", и он сравнялся по этому показателю с Раулем. Теперь игроки делят между собой второе место в списке лучших бомбардиров в истории "Королевского клуба". Лидером по голам за "Реал" является Криштиану Роналду (450).

Добавим, что в нынешнем сезоне Бензема провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 44 гола и сделал 15 результативных передач.

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