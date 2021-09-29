Эмблеме молдавского клуба "дорисовали" корону "Реала".

Молдавский клуб "Шериф" из Тирасполя после сенсационной победы над мадридским "Реалом" в Лиге Чемпионов потроллил соперников еще и в соцсети.

На странице "Шерифа" в Instagram сегодня ночью была опубликована клубная эмблема, которой "дорисовали" корону - точно такую же, какая есть на логотипе мадридского клуба.

"NO COMMENTS", - коротко подписали публикацию представители молдавского клуба.

"Шериф" сенсационно победил мадридский "Реал" - подробности

Накануне во втором туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" дома проиграл тираспольскому "Шерифу". Молдавскую команду возглавляет 55-летний украинский тренер Юрий Вернидуб. За "Шериф" забили Жасур Яхшибоев и Себастьян Тилль, а за "Реал" - Карим Бензема.

Итоговый счет матча - 2:1 в пользу "Шерифа".

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Автор: Юрий Годован