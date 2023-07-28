В четверг, 27 июля, в рамках Арабской Лиги чемпионов "Аль-Иттихад" встречался с тунисским клубом "Эсперанс".
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу саудовского клуба.
В составе "Аль-Иттихада" в этой игре дебютировал действующий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема. Звездный француз забил гол и отдал голевую передачу, став главным героем этой встречи.
Счет в игре открыли футболисты клуба "Эсперанс" - на 26-й минуте забил Бугера. На 35-й минуте саудовский клуб счет сравнял - после передачи Карима Бензема забил Абдерразак Хамдалла.
На 55-й минуте встречи Карим Бензема отличился уже сам - легендарный француз отправил мяч в сетку ворот соперника фантастическим ударом с дальней дистанции.
Видео гола Бензема и обзор матча:
Отметим, что в этой игре также дебютировал бывший полузащитник "Челси" Нголо Канте.
Свой следующий матч "Аль-Иттихад" сыграет 2 августа в рамках Арабской Лиги чемпионов против клуба "Аль-Шорта".
Напомним, Карим Бензема перешел в "Аль-Иттихад" из мадридского "Реала" этим летом. Француз подписал контракт с саудовским клубом до лета 2026 года.
По информации СМИ, Бензема будет зарабатывать в новом клубе почти 200 миллионов евро чистыми за сезон, включая коммерческие соглашения.