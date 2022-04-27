Матч "Динамо" и "Боруссии" пришли посмотреть 35 тысяч болельщиков.

В субботу, 26 апреля, "Динамо" в рамках благотворительного тура по сбору средств для поддержки Украины встречалось в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" с местной "Боруссией" и одержало победу со счетом 3:2.

За дортмундскую команду в самом начале игры голевую передачу отдал лидер нападения Эрлинг Холанд. Подопечные Мирчи Луческу трижды отличились в первом тайме. Два гола забил Владислав Ванат. Кроме того, гол-шедевр навесным ударом в дальний угол забил Виталий Буяльский.

По одному пенальти не были реализованы каждой командой. У киевлян Николай Шапаренко не сумел с точки переиграть голкипера.

"Боруссия" Д - "Динамо" - 2:3

Голы: Байноу-Гиттенс, 4, Роте, 65 - Буяльский, 9, Ванат, 11, 35

"Динамо": Бущан (Нещерет, 74), Дубинчак (Кравченко, 46), Попов, Забарный (Сирота, 66), Караваев (Шепелев, 66), Шапаренко, Сидорчук (Андриевский, 66), Буяльский (Гармаш, 76), Антюх (Вивчаренко, 46), Довбик (Кулач, 76), Ванат

"Боруссия Д": Хитц (Унбехуан, 46), Шольц (Роте, 46), Понграчич, Аканджи (Аусси, 30, Загаду, 60), Семич (Пасслак, 46), Таз (Гюрпюз, 46), Джан (Геррейро, 60), Ферай (Пападопулос, 46), Ройс (Финк, 46), Холанд (Мукоко, 30), Байноу-Гиттенс (Рейньер, 46)

Незабитые пенальти: Шапаренко, 17 - Рейньер, 54

Обзор матча:

Добавим, что матч "Боруссии" против "Динамо" посетило 35 тысяч болельщиков, что является очень солидным показателем для товарищеской игры.

Президент "Динамо" Игорь Суркис после игры отметил потрясающую атмосферу на трибунах и сказал, что хотел бы сыграть с "Боруссией" такой же матч в столице Украины после завершения войны.

"После победы Украины в этой войне мы хотим видеть "Боруссию" в Киеве. Наши болельщики выразят свое уважение и восхищение этим клубом, протянувшим руку помощи украинцам", - приводит слова Игоря Суркиса сайт "Динамо".

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