В Украине Андрей Павелко подозревается в коррупции.

Пока высшее руководство Украинской ассоциации футбола подозревается по уголовным делам, когда президенту и генсеку Украинской ассоциации футбола в суде избрали меру пресечения в виде ареста, функционеры УАФ не придумали ничего лучше, как пожаловаться ФИФА и УЕФА на давление со стороны государства.

Сегодня был обнародован ответ от ФИФА. Соответствующее письмо опубликовал вице-президент УАФ Олег Протасов. В нем говорится о поддержке УАФ и предупреждается о возможности отстранения Украины от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Напомним, это та самая ФИФА, которая отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе выступить с призывом о миру перед финалом Чемпионата мира.

"Напоминаем об обязательствах УАФ осуществлять управление своими делами независимо и без влияния третьих сторон. Любое нарушение этого обязательства может привести к приостановке членства УАФ в ФИФА и УЕФА в соответствии со ст. 16 Устава ФИФА и ст. 9 Устава УЕФА", – говорится в тексте обнародованного заявления.

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Прибегая к шантажу международного уровня и привлекая к поддержке своих позиций все возможные ресурсы, представители УАФ в своей жалобе о давлении со стороны государства, очевидно, забыли упомянуть, что Нацполиция, ГБР, НАБУ и Прокуратура расследуют 10 уголовных дел по фактам противоправной деятельности Павелко и его менеджеров УАФ. А сам Олег Протасов, который и опубликовал письмо ФИФА, почему-то так ловко не комментировал свою зарплату в УАФ, которая, по ранее приведенной информации, составляет 329 тысяч.

Примечательно, что все это происходит накануне проведения исполкома УАФ в онлайн-формате, который должен состояться уже завтра, 20-го декабря и на котором планируют выразить недоверие Андрею Павелко и другим футбольным функционерам. Ведь сейчас именно коррупция Андрея Павелко, Юрия Записоцкого и Евгении Сагайдак является самой большой угрозой для украинского футбола в целом и проведения ЧМ в Украине в частности. Об этом говорят не только в Украине, но и в международных СМИ. Эти же медиа отмечают, если Павелко признают виновным – ему грозит до 12 лет лишения свободы.