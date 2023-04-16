Бывший клуб Андрея Ярмоленко отобрал очки у "канониров".

В воскресенье, 16 апреля, состоялся матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились "Арсенал" Александра Зинченко и "Вест Хэм".

Лондонское дерби завершилось вничью - 2:2. В первые 10 минут противостояния "канониры" дважды забили, но затем "молотобойцы" смогли отыграться. Интересно, что "Арсенал" упустил возможность забить пенальти - Букайо Сака не попал в ворота, хотя мог сделать счет 3:1 в пользу своей команды.

Зинченко из-за микротравмы пропускал игру. Ожидается, что украинец будет готов сыграть в следующем туре с "Саутгемптоном" 21 апреля.

"Вест Хэм" - "Арсенал" - 2:2

Голы: Бенрахма 33 (пен.), Боуэн 54 - Жезус 7, Эдегор 10

На 52-й минуте Сака не реализовал пенальти (мимо ворот)

"Вест Хэм": Фабиански - Цоуфал, Зума, Керер, Крессвелл - Соучек, Райс - Боуэн, Пакета (Даунс 87), Бенрахма (Форнальс 90+1) - Антонио (Корне 87)

"Арсенал": Ремсдейл – Тирни (Виейра 85), Габриэл, Холдинг, Уайт - Джака, Парти (Жоржиньо 66), Эдегор (Нкетиа 90) – Мартинелли (Нелсон 85), Жезус (Троссард 66), Сака

"Арсенал" лидирует в чемпионате Англии нынешнего сезона, набрав 74 очка в 31 матче. Отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити" составляет четыре балла. При этом у подопечных Пепа Гвардиолы на одну игру меньше, чем у "канониров". "Вест Хэм" располагается на 15-й строчке турнирной таблицы, набрав 31 балл.

Добавим, что 26 апреля состоится судьбоносный матч в рамках АПЛ - "Арсенал" сыграет на выезде против "Ман Сити".

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