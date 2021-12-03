Гости завершали поединок вдесятером.

В стартовом поединке 17-го тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" принимал "Львов".

Встреча завершилась разгромом гостей. "Львов" открыл счет в матче, но затем пропустил 6 голов. Отметим, что Михаил Мудрик отдал три голевые передачи. А Артем Бондаренко забил свой первый гол за "Шахтер".

После этой игры "Львов" продолжает занимать в УПЛ 12-е место - у них 16 очков. "Горняки" вырвались на первое место (44 очка), но у "Динамо" (41 балл) есть матч в запасе.

"Шахтер" - "Львов" - 6:1

Голы: Тете, 45 (с пенальти), Педриньо, 55, Бондаренко, 76, Марлос, 84 (с пенальти), Степаненко, 87, Конопля, 90 - Эрнест, 17

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Степаненко, Маркос Антонио (Конопля, 85), Тете (Марлос, 73), Мудрик, Матвиенко, Судаков (Сикан, 59), Педриньо (Бондаренко, 73), Корниенко (Соломон, 59)

"Львов": Ильющенков, Бусько (Зозуля, 85), Эрнест (Семенив, 70), Якимец, Политыло, Романчук, Махмутович, Ременяк (Грысьо, 58), Шина (Ныч, 58), Довгий (Чиряк, 46), Лека

Удаление: Махмутович, 83

Видеообзор матча

Украинская Премьер-лига: 17-й тур

Поединки 17-го тура УПЛ проходят с 3 по 6 декабря: где и когда смотреть матчи УПЛ.

Главным аутсайдером турнира является "Мариуполь" - он идет последним с 7 очками.

Автор: Артем Будрин