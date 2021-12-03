Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 17-го тура

"Заря" примет "Ингулец", а "Черноморец" поедет в гости к "Днепру-1".

С третьего по шестое декабря пройдут поединки 17-го тура Украинской Премьер-лиги. Расписание матчей 3 декабря 17.00. "Шахтер" - "Львов" Трансляция - "Футбол 1" 4 декабря 14.00. "Верес" - "Динамо" Трансляция - "Футбол 2" 17.00. "Рух" - "Ворскла" Трансляция - "Футбол 2" 19.30. "Металлист 1925" - "Колос" Трансляция - "Футбол 2" 5 декабря 14.00. "Заря" - "Ингулец" Трансляция - УНИАН ТВ 17.00. "Александрия" - "Минай" Трансляция - "Футбол 1" 19.30. "Десна" - "Мариуполь" Трансляция - "Футбол 1" 6 декабря 19.30. "Днепр-1" - "Черноморец" Трансляция - УНИАН ТВ Читайте также УПЛ назвала лучших игрока и тренера по итогам 16-го тура УПЛ: перед 17-м туром После 16 туров "Динамо" и "Шахтер" набрали по 41 очку. Киевляне впереди за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Далее идут "Днепр-1" (34 очка), "Заря" (32) и "Ворскла" (31).

Главным аутсайдером турнира является "Мариуполь" - он идет последним с 7 очками.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик, забивший 12 голов. Автор: Артем Будрин

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