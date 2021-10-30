Донецкий "Шахтер" продолжает погоню за "Динамо" в чемпионате Украины.

В субботу, 30 октября, в поединке 13-го тура украинской Премьер лиги донецкий "Шахтер" противостоял черниговской "Десне". Игра проходила на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Поединок завершился крупной победой "горняков" со счетом 4:1. Голами в составе команды победителей отметились Манор Соломон, Георгий Судаков, Тете и Фернандо. Гол в составе гостей забил Денис Безбородько.

"Шахтер" - "Десна" - 4:1

Голы: Соломон (9), Судаков (27), Тете (62), Фернандо (63) - Безбородько (23)

"Шахтер": Трубин, Додо (Конопля, 73), Бондарь, Марлон (Кривцов, 74), Исмаили (Матвиенко, 65), Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 65), Тете, Судаков, Соломон, Фернандо (Мудрик, 65).

"Десна": Литовка, Жук (Тотовицкий, 79), Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов, Арвеладзе (Масалов, 69), Юрченко (Завийский, 69), Домбровский, Калитвинцев (Шевцов, 85), Безбородько (Будковский, 79).

Предупреждения: Степаненко (51), Бондарь (70)

Видео голов:

Напомним, что "Шахтер" несколькими днями ранее в рамках 1/8 финала Кубка Украины уверенно разобрался с одесским "Черноморцем".

Украинская Премьер-лига: 13-й тур

13-й тур УПЛ проходит с 30 октября по 1 ноября: где и когда смотреть матчи.

"Динамо" сохраняет лидерство в таблице - у киевлян 35 очков. "Шахтер" с 32 баллами в активе идет на второй строчке.

"Мариуполь" с 4 очками остается главным аутсайдером турнира.

Автор: Владимир Медяник