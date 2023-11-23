Матч "Шахтера" и "Полесья" пройдет во Львове.

В пятницу, 24 ноября, состоится центральный поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" сыграет против житомирского "Полесья".

Игра пройдет на стадионе "Арена Львов".

"Горняки" занимают четвертое место в турнирной таблице УПЛ. В активе дончан 24 набранных очка. "Полесье" с 29 баллами идет на второй позиции.

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В прошлом туре чемпионата Украины "Шахтер" проиграл "Днепру-1" со счетом 1:3. Это было первое поражение Марино Пушича на посту главного тренера "горняков". "Полесье" в рамках 14-го тура УПЛ обыграло на своем поле харьковский "Металлист 1925" (2:1).

Во время международной паузы "Шахтер" сыграл товарищеский матч против "Руха". Игра завершилась уверенной победой львовского клуба со счетом 3:1.

Отметим, что "Шахтер" и "Полесье" ранее не встречались между собой в официальных играх.

Шахтер - Полесье: прогноз

Фаворитом поединка по мнению аналитиков является "Шахтер". Ставки на победу "горняков" принимаются с коэффициентом 1,48. Победа "Полесья" оценивается коэффициентом 6,80. Ничья - 4,30.

Аналитики считают, что в матче "Шахтера" и "Полесья" не будет забито много голов. Ставки на тотал голов больше (2,5) принимаются с коэффициентом 1,96. Тотал голов меньше (2,5_ - коэффициент 1,84.

Гол "горняков" в этом противостоянии оценивается коэффициентом 1,13. На гол житомирского клуба можно поставить с коэффициентом 1,83.

Наиболее вероятным исходом поединка "Шахтер" - "Полесье" по мнению аналитиков является победа "горняков" со счетом 1:0. Ставки на такой результат принимаются с коэффициентом 6,20.

Шахтер - Полесье: трансляция

Центральный матч 15-го тура чемпионата Украины в прямом эфире покажут ОТТ-сервисы MEGOGO, Sweet TV и Setanta Sports. Также трансляция игры будет доступна на Киевстар ТВ.

Матч "Шахтер" - "Полесье" начнется в 19:00 по киевскому времени.

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