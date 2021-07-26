Маркиньос Сиприано провел за Шахтер 25 матчей / фото ФК Шахтер
Бразильский полузащитник Маркиньос Сиприано на правах аренды перешел из "Шахтера" в швейцарский "Сьон".
Об этом сообщила пресс-служба "Шахтера".
Сиприано проведет в составе "Сьона" один сезон - арендное соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Отметим, что в прошлом сезоне "Сьон" занял предпоследнее место в чемпионате Швейцарии и сохранил прописку в высшем дивизионе в стыковых матчах.
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Маркиньос Сиприано: карьера в "Шахтере"
- Сиприано присоединился к "горнякам" летом 2018 года, однако так и не сумел закрепиться в составе команды.
- Всего он провел за "Шахтер" 25 матчей, в которых забил 1 гол. В прошлом сезоне на его счету 8 матчей в УПЛ.
- Отметим, что Маркиньос переходил в "Шахтер" в роли вингера, но затем тренерский штаб "горняков" перевел его на позицию флангового защитника.