Шахтер отдал бразильского футболиста в аренду

Маркиньос Сиприано пока так и не заиграл в составе "горняков".

Бразильский полузащитник Маркиньос Сиприано на правах аренды перешел из "Шахтера" в швейцарский "Сьон". Об этом сообщила пресс-служба "Шахтера". Сиприано проведет в составе "Сьона" один сезон - арендное соглашение рассчитано до лета 2022 года. Отметим, что в прошлом сезоне "Сьон" занял предпоследнее место в чемпионате Швейцарии и сохранил прописку в высшем дивизионе в стыковых матчах. Читайте такжеДинамо объявило о трансфере венесуэльского форварда (фото) Маркиньос Сиприано: карьера в "Шахтере" Сиприано присоединился к "горнякам" летом 2018 года, однако так и не сумел закрепиться в составе команды.

Всего он провел за "Шахтер" 25 матчей, в которых забил 1 гол. В прошлом сезоне на его счету 8 матчей в УПЛ.

Отметим, что Маркиньос переходил в "Шахтер" в роли вингера, но затем тренерский штаб "горняков" перевел его на позицию флангового защитника. Автор: Антон Дударь

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