"Горняки" в 1-м туре обыграли "Ингулец".

Вице-чемпион Украины "Шахтер" стартовал в новом сезоне с победы над "Ингульцом". Команды сыграли в Киеве.

Это был первый официальный матч "Шахтера" под руководством итальянского тренера Роберто Де Дзерби.

"Шахтер" вышел вперед уже на 12-й минуте матча - Манор Соломон, которому 24 июля исполнилось 22 года, накрутил соперника и прострелил, а Лассина Траоре замкнул. Форвард забил свой дебютный гол за "Шахтер" в официальных матчах.

На 34-й минуте "горняки" удвоили перевес в счете - Алан Патрик в касание пробил по воротам после заброса от Тараса Степаненко.

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Во втором тайме "Шахтер" продолжил доминировать на поле и ближе всего к голу был после удара Соломона, когда мяч попал в штангу. Но в концовке матча "горняки" пропустили после одной из редких атак "Ингульца" - отличился Майкл Гопей.

"Шахтер" - "Ингулец" - 2:1

Голы: Траоре, 12, Алан Патрик, 34 - Гопей, 81

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Витао, 82), Майкон, Степаненко, Педриньо (Тете, 70), Алан Патрик (Судаков, 69), Соломон (Маркос Антонио, 88), Траоре

"Ингулец": Гальчук, Полегенько, Поспелов, Ковалев, Павлов (Козак, 73), Опанасенко, Шишка, Запорожец, Коробенко, Ситало (Гопей, 46), Шарай (Головкин, 72)

Предупреждения: Тете - Запорожец, Павлов

Видеообзор матча

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Украинская Премьер-лига: 1-й тур

Автор: Антон Дударь