"Шахтер" одержал первую победу на сборах в Турции.

В среду, 8 февраля, донецкий "Шахтер" сыграл контрольный поединок против боснийского клуба "Сараево" в рамках тренировочного сбора, который "горняки" проводят в Турции.

Игра завершилась разгромной победой украинского клуба со счетом 4:0.

Счет футболисты "Шахтера" открыли на 29-й минуте - Тарас Степаненко забил фантастическим ударом с дальней дистанции. Спустя 4 минуты Траоре воспользовался ошибкой соперника и удвоил преимущество.

Еще до перерыва счет на табло стал разгромным. Георгий Судаков забил сильным ударом из острого угла.

После перерыва Лассина Траоре оформил дубль. Бондаренко вывел форварда "горняков" один-на-один с голкипером и тот установил финальный счет.

"Шахтер" - "Сараево" - 4:0

Голы: Степаненко, 28, Траоре, 32, 55 Судаков, 36

"Шахтер": Трубин, Михайличенко (Топалов, 65), Матвиенко, Бондарь, Конопля (Козик, 71), Степаненко, Бондаренко, Судаков (Джурасек, 69), Крыськив, Зубков, Траоре (Сикан, 77)

"Сараево": Сахинович, Врсаевич, Сербечич, Мартинович, Аврамовски, Балта, Салчин, Варешанович, Жилькич, Ренан, Кьеремех

Обзор матча:

В рамках тренировочного сбора в Турции "Шахтер" сыграл пятый матч. Ранее "горняки" уступили "Аустрии" (1:2), сыграли вничью с "Копером" (2:2), "Лудогорцем" (2:2) и "Марибором" (4:4).

Таким образом, победа над "Сараево" - первый триумф донецкого клуба в рамках турецкого сбора.

Напомним, свой первый официальный матч "Шахтер" сыграет уже 16 февраля. В рамках плей-офф Лиги Европы "горняки" померяются силами с французским "Ренном". Ответная игра запланирована на 23 февраля.

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