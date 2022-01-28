"Горняки" не смогли забить "Мариуполю".

В пятницу, 28 января, донецкий "Шахтер" сыграл свой второй поединок в нынешнем году.

Лидер чемпионата Украины проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, в рамках подготовки ко второй половине сезона.

Соперником "горняков" был "Мариуполь".

Команды не смогли "распечатать" ворота друг друга и поединок в итоге завершился вничью 0:0.

"Шахтер" - "Мариуполь" - 0:0

"Шахтер" (первый тайм): Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Маркос, Бондаренко, Нерес, Патрик, Педриньо, Фернандо

"Шахтер" (второй тайм): Пятов, Тобиас, Витао, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Майкон, Тете, Мудрик, Судаков, Мораес

"Мариуполь": Турбаевский, Драмбаев, Меличенко, Быков, Стасюк, Очеретько, Мишнев, Шостак, Свитюха, Кащук, Гончарук.

Во втором тайме на поле вышли Гальчук, Удод, Холод, Петерман, Микитишин.

Обзор матча:

Напомним, в первом своем матчет на сборах в Турции донецкий "Шахтер" с разгромным счетом обыграл австрийский "Вольфсбергер" (4:1).

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