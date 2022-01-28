В пятницу, 28 января, донецкий "Шахтер" сыграл свой второй поединок в нынешнем году.
Лидер чемпионата Украины проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, в рамках подготовки ко второй половине сезона.
Соперником "горняков" был "Мариуполь".
Команды не смогли "распечатать" ворота друг друга и поединок в итоге завершился вничью 0:0.
"Шахтер" - "Мариуполь" - 0:0
"Шахтер" (первый тайм): Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Маркос, Бондаренко, Нерес, Патрик, Педриньо, Фернандо
"Шахтер" (второй тайм): Пятов, Тобиас, Витао, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Майкон, Тете, Мудрик, Судаков, Мораес
"Мариуполь": Турбаевский, Драмбаев, Меличенко, Быков, Стасюк, Очеретько, Мишнев, Шостак, Свитюха, Кащук, Гончарук.
Во втором тайме на поле вышли Гальчук, Удод, Холод, Петерман, Микитишин.
Обзор матча:
Напомним, в первом своем матчет на сборах в Турции донецкий "Шахтер" с разгромным счетом обыграл австрийский "Вольфсбергер" (4:1).
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"Шахтер": результаты в сезоне
- "Шахтер" не смог одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. "Горняки" проиграли четыре матча, сыграв вничью дважды - с "Интером" и "Шерифом". Окончательное положение команд в группе D: "Реал Мадрид" - 15 очков, "Интер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтер" - 2.
- В УПЛ "Шахтер" после осенней части сезона идет на первой позиции, имея на два балла больше, чем у "Динамо". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Шахтер" обыграл "Черноморец" и вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет против "Львова" на выезде.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 "Шахтер" разгромил "Динамо" Киев со счетом 3:0.