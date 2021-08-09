"Горняки" попытаются закрепить успех после выездной победы в Бельгии.

Донецкий "Шахтер" готовится сыграть ответный матч против бельгийского "Генка" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. 10 августа "горняки" в Киеве на НСК "Олимпийский" проведут второй поединок с вице-чемпионом Бельгии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Генк".

Шахтер - Генк: где смотреть матч

Трансляцию поединка украинского и бельгийского клубов можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

Начало встречи - в 20.30.

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Шахтер - Генк: перед матчем

В первом поединке в Бельгии "Шахтер" одержал непростую победу.

"Шахтер" впервые за пять лет играет в квалификации Лиги чемпионов. Предыдущая попытка пройти отбор в 2016 году закончилась для "горняков" сенсационным вылетом от "Янг Бойз" в 3-м раунде.

"Шахтер" не сможет в этой игре рассчитывать на Манора Соломона, который получил травму.

Перед этой игрой "Шахтер" в УПЛ неожиданно уступил "Александрии", а "Генк" в чемпионате Бельгии выиграл в волевом стиле у "Кортрейка" (2:1).

Главным арбитром матча в Киеве назначен румын Иштван Ковач.

Автор: Артем Будрин