Номинально домашний матч против "Фейеноорда" украинский клуб сыграет в Варшаве.

В четверг, 9 марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" сыграет против "Фейеноорда".

Номинально домашний матч "горняки" сыграют в Польше на стадионе Войска Польского.

Поединок рассудит словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. На линиях будут работать Бранислав Ханцко и Ян Позор. Четвертый рефери - Петер Кралович.

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"Шахтер" в раунде плей-офф Лиги Европы победил французский "Ренн" по сумме двух матчей (3:3, 5:4 в серии пенальти). "Фейеноорд" попал в 1/8 финала ЛЕ напрямую, заняв первое место в группе Лиги Европы. Нидерландский клуб обошел "Штурм", "Лацио" и "Мидтьюлланнд".

Накануне противостояния с "Фейеноордом" команда Игора Йовичевича одержала сокрушительную победу в УПЛ против "Металлиста 1925" со счетом 7:0.

"Фейеноорд" подходит к игре против "Шахтера" в очень хорошей форме. Нидерландский клуб одержал пять побед в пять последних играх. Команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов с 55 очками в активе.

Отметим, что "Шахтер" и "Фейеноорд" уже пересекались ранее в еврокубках. В 2017 году в групповом раунде Лиги чемпионов "горняки" дважды победили нидерландский клуб (2:1, 3:1).

Шахтер - Фейеноорд: прогноз

По мнению букмекеров, фаворитом первого матча является "Фейеноорд". Вероятность победы нидерландского клуба оценили коэффициентом - 2,33. В свою очередь коэффициент на победу "Шахтера" - 3,10. Ничья - 3,50.

На гол "Шахтера" в игре против "Фейеноорда" можно сделать ставку с коэффициентом 1,35. Гол нидерландского коллектива оценен коэффициентом 1,26. Поставить на "обе забьют" можно за 1,71.

Наиболее вероятным исходом матча "Шахтер" - "Фейеноорд" букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент - 6,80.

Проход нидерландского клуба в следующий раунд Лиги Европы по итогам двух матчей оценен коэффициентом 1,35, а украинского - 3,21.

Напомним, донецкий "Шахтер" оказался в Лиге Европы по итогам выступления в группе Лиги чемпионов. Коллектив Игора Йовичевича занял третье место в группе с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком".

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