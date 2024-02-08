"Шахтер" одержал третью победу на сборах в Турции.

В четверг, 8 февраля, донецкий "Шахтер" сыграл очередной контрольный поединок в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.

Соперником "горняков" был дейтсвующий чемпион Туркменистана "Аркадаг".

Игра завершилась разгромной победой подопечных Марино Пушича со счетом 4:1.

Счет в матче был открыт на 25-й минуте - пенальти реализовал полузащитник "Шахтера" Эгиналду. На 31-й минуте защитник "Аркадага" Гуйчмурат Аннагулиев сравнял счет. Спустя шесть минут Георги Гочолейшвили вывел "горняков" вперед вновь, реализовав пенальти.

Во втором тайме футболисты донецкого клуба забили еще дважды. На 70-й минуте отличился Эгиналду, оформив дубль. На 90+1-й минуте был забит пожалуй самый красивый гол в этом матче - Педриньо получил мяч за пределами штрафной площади, эффектно убрал защитника и пробил мощным ударом в угол ворот.

"Шахтер" - "Аркадаг" - 4:1

Голы: Эгиналду, 25 (пенальти), 70, Гочолеишвили, 37 (пенальти), Педриньо, 90+1 - Аннагулиев, 31

Стартовый состав "Шахтера": Рудько, Гочолеишвили, Лемкин, Лацабидзе, Педриньо, Мироши, Назарина, Ракицкий, Швед, Цуканов, Эгиналду

Обзор матча:

Отметим, что в рамках сбора в Турции "Шахтер" сыграл уже шесть матчей. "Горняки" ранее обыграли "Пюник" (2:0) и "Лех" (3:1), сыграли вничью с "Марибором" (0:0) и проиграли против клубов "Градец-Кралове" (0:2) и "Вележ Мостар" (2:3).

Первую половину сезона УПЛ "Шахтер" закончил на четвертой позиции в турнирной таблице. В активе "горняков" 31 набранное очко.

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