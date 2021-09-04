Андрей Шевченко ранее признался, что не хотел уходить из сборной Украины.

Андрей Шевченко, который заявил, что не хотел покидать сборную Украины, рассказал о своих отношениях с президентом УАФ Андреем Павелко.

Об этом Шевченко рассказал в ходе пресс-конференции.

"Я поздравлял дочку Андрея Васильевича с днем рождения, мы общались по телефону. Сейчас у нас контактов нет - ни звонков, ни смс. Смс было, это пожелание в дальнейшей карьере", - сказал Шевченко.

Шевченко также ответил, какой вопрос хотел бы задать Павелко:

"Почему контракт не был пролонгирован? Он был оговорен, нужно было только продлить. От УАФ не поступило никаких действий".

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"Это конец дружбы и начало войны? Нет, ни в коем случае. Я вам рассказываю факт, зачем вы сталкиваете меня в какую-то войну с кем-то? Есть позиция моя и штаба, мы сказали, что были готовы продлевать контракт".

Напомним, что Шевченко является кумом Павелко.

Уход Андрея Шевченко из сборной Украины

1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к завершению

Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. В нем говорилось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, так как хотели перейти на клубную работу.

Теперь же Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено. "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продлевается". Однако УАФ не стала продлевать соглашение.

Автор: Антон Дударь