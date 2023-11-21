Сборная Англии завершила отбор на Евро-2024 ничьей против Северной Македонии.

В понедельник, 20 ноября, состоялся поединок 10-го тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Северной Македонии принимала Англию.

Игра проходила на стадионе "Тоше Проески" в Скопье и неожиданно завершилась вничью.

Счет в игре открыли хозяева поля - на 41-й минуте Энис Барди не смог реализовать пенальти, но первым сыграл на добивании и отправил мяч в сетку ворот. Во втором тайме сборная Англии смогла отыграться - на 59-й минуте Яни Атанасов забил гол в собственные ворота.

Видео дня

Северная Македония - Англия - 1:1

Голы: Барди 41 - Атанасов 59 (аг)

Англия: Пикфорд, Льюис, Гуэхи, Магуайр, Уокер, Райс, Александер-Арнольд (Филлипс), Грилиш (Рашфорд), Фоден, Сака (Палмер), Уоткинс (Кейн)

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев, Алиоски, Алими (Костадинов), Атанасов (Элези), Барди, Димоски (Ашковски), Эльмас, Миовски (Ристовски)

Предупреждения: Эльмас, Льюис, Александр-Арнольд

Обзор матча:

В другом матче этой группы сборная Украины сыграла вничью против Италии (0:0).

Сборная Англии набрала 20 очков и заняла первое место в турнирной таблице группы C. Второе место в группе заняла сборная Италии (14 очков), на третьей строчке расположилась Украина (14 очков). Северная Македония финишировала в отборе на ЧЕ-2024 на четвертой позиции, набрав 8 баллов. Сборная Мальты заняла последнее место - 0 очков.

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