Туринский клуб в новом сезоне еще не добывал три очка за игру.

В рамках второго тура чемпионата Италии случилась сенсация. "Ювентус" в родных стенах потерпел поражение от "Эмполи", который лишь вернулся из Серии Б в элитный дивизион.

Единственный и победный гол был забит в первом тайме - форвард "Эмполи" Леонардо Манкузо расписался в воротах Войцеха Щенсны. "Ювентус" впервые в истории проиграл "Эмполи" на своем поле.

В двух стартовых поединках чемпионата "Ювентус" набрал один зачетный пункт. В первом туре туринцы сыграли вничью с "Удинезе" (2:2).

Матч против "Эмполи" стал первым для "Ювентуса" после трансфера Криштиану Роналду в АПЛ.

"Ювентус" - "Эмполи" - 0:1

Гол: Манкузо, 21

"Ювентус": Щенсны, Куадрадо (Де Шильо, 82), де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Маккенни (Мората, 46), Бентанкур (Локателли, 66), Данило, Рабьо (Бернардески, 55), Дибала, Кьеза (Кулусевски, 66)

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Исмайли, Луперто, Маркицца, Байрами (Штулац, 70), Хаас, Риччи, Бандинелли (Журковски, 80), Манкузо (Пинамонти, 73), Кутроне (Хендерсон, 80)

Видео обзор матча от медиасервиса MEGOGO.

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Автор: Артем Будрин