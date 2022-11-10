Руслан Малиновский отличился голевой передачей, но это не помогло его команде заработать очки в этом туре.

В среду, 9 ноября, были сыграны пять матчей в рамках 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

Самым неожиданным результатом игрового дня стало поражение "Аталанты" в игре против "Лечче".

В первом тайме хозяевам удалость забить дважды в течение двух минут. Федерико Баширотто открыл счет голам, а Федерико Ди Франческо удвоил преимущество своей команды.

Видео дня

На 40-й минуте хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский отдал невероятную передачу на форварда Дувана Сапату, которая стала голевой. Колумбиец удачно реализовал свой момент.

В оставшееся время гости пытались вырвать ничью, атакуя ворота соперника, однако матч так и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

"Лечче" - "Аталанта" - 2:1

Голы: Баширотто, 27, Ди Франческо, 29 - Сапата, 40

"Лечче": Фальконе, Жандре (Умтити, 83), Баскиротто, Понграчич, Галло, Блен (Бистрович, 72), Юлманд, Гонсалес, Ди Франческо (Банда, 64), Эспето (Уден, 64), Коломбо (Сисей, 72)

"Аталанта": Спортьелло, Соппи (Мэле, 46), Гимшити, Руджери, Околи, Дзортеа (Бога, 80), де Рон (Копмейнерс, 46), Малиновский (Хейлунд, 80), Пашалич (Лукман, 69), Эдерсон, Сапата

Предупреждения: Понграчич, Руджери, Копмейнерс

Обзор матча:

Добавим, что украинский полузащитник Руслан Малиновский впервые за последние 8 туров Серии А вышел в стартовом составе "Аталанты".

Украинец провел на поле 80 минут. Статистический портал WhoScored поставил хавбеку самую высокую оценку в команде - 7.6.

Малиновский нанес 2 удара, совершил одну успешную попытку дриблинга, дважды удачно сыграл в отборе мяча и имел 74% точных передач. Также у Руслана 3 паса под удар – больше всего среди игроков "Аталанты".

В другом матче игрового дня миланский "Интер" на своем поле принимал "Болонью".

Первыми вперед вышли гости - отличился Хараламбос Ликояннис, точный пас ему отдал Риккардо Орсолини. Через четыре минуты Эдин Джеко сравнял счет. На 36-й минуте миланский клуб вышел вперед благодаря усилиям Федерико Димарко. Через шесть минут Лаутаро Мартинес после паса Хакана Чалханоглу укрепил преимущество хозяев. На 48-й минуте Федерико Димарко сделал дубль после паса Николо Бареллы и довел результат до разгрома. На 60-й минуте Чалханоглу реализовал 11-метровый удар. На 76-й минуте Робин Госенс с передачи Эдина Джеко забил ещё один гол "нерадзурри" в этом матче.

"Интер" - "Болонья" - 6:1

Голы: Джеко, 26, Ди Марко, 36, 48, Мартинес, 42, Чалханоглу, 59 пен, Госенс, 76 - Ликояннис, 22

"Интер": Онана, Думфрис (Белланова, 61), Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Ди Марко (Гозенс, 62), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 74), Барелла (Гальярдини, 74), Джеко, Мартинес (Брозович, 62)

"Болонья": Скорупски, Пош, Сумаоро, Лукуми (Соса, 46), Ликояннис, Медель (Моро, 46), Схаутен, Фергюсон (Сориано, 61), Арнаутович (Зиркзее, 61), Орсолини, Барроу (Виньято, 74)

Предупреждения: Арнаутович, Лукуми, Медель, Мартинес, Орсолини, Соса

Обзор матча:

Результаты других матчей 14-го тура Серии А

"Сассуоло" - "Рома" - 1:1

Голы: Пинамонти, 85 - Абрахам, 80

"Торино" - "Сампдория" - 2:0

Голы: Радонич, 29, Влашич, 59

"Фиорентина" - "Салернитана" - 2:1

Голы: Бонавентура, 15, Йович, 81 - Диа, 55

Победа позволила "Интеру" набрать 27 очков и подняться на четвертое место Серии А, подвинув и зоны Лиги чемпионов "Аталанту". Команда Руслана Малиновского теперь занимает пятое место, имея в своем активе также 27 баллов.

"Болонья", у которой 16 очков, опустилась на 13-ю строчку. "Лечче" благодаря победе в этом туре поднялся на 16-е место, в активе команды 12 очков.

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