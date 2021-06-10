Первая ракетка Украины Сергей Стаховский, который уже высказывал свое мнение о заключении активиста Сергея Стерненка, также прокомментировал и решение УЕФА запретить надпись "Героям слава!" на амуниции "желто-синей" сборной.
На эту тему спортсмен сделал соответствующее сообщение в Facebook.
Сергей продемонстрировал свои кеды с лозунгом "Героям слава" и написал рядом с хэштегом #Небесная сотня:
"Сам факт того, что УЕФА пересмотрел уместность нашей формы на Евро-2020 уже является политическим, потому что сделали они это из-за жалоб российских властей. Ваш мусор "футбол вне политики" не стоит и гроша. Это фото с далекого 2015-го... Потому что герои не умирают".
Заметим, что Стаховский занимает 184-ю позицию в мировом зачете ATP.
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Форма Украины на Евро-2020: главное
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма была представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на ней нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА сначала утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020, а потом передумал.
- УЕФА объяснил свое решение, сославшись на якобы политический и милитаристский подтекст в лозунге "Героям слава!".
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