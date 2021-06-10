Сергей Стаховский разъярен на лицемерные поступки УЕФА.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский, который уже высказывал свое мнение о заключении активиста Сергея Стерненка, также прокомментировал и решение УЕФА запретить надпись "Героям слава!" на амуниции "желто-синей" сборной.

На эту тему спортсмен сделал соответствующее сообщение в Facebook.

Сергей продемонстрировал свои кеды с лозунгом "Героям слава" и написал рядом с хэштегом #Небесная сотня:

"Сам факт того, что УЕФА пересмотрел уместность нашей формы на Евро-2020 уже является политическим, потому что сделали они это из-за жалоб российских властей. Ваш мусор "футбол вне политики" не стоит и гроша. Это фото с далекого 2015-го... Потому что герои не умирают".

Заметим, что Стаховский занимает 184-ю позицию в мировом зачете ATP.

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Автор: Артем Будрин