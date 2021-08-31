36-летний португалец подписал соглашение с "красными дьяволами" на два года.

"Манчестер Юнайтед" сообщил, что подписал с Криштиану Роналду соглашение на два сезона с опцией продления еще на год.

Об этом сообщает официальный сайт МЮ.

Роналду отреагировал очень трогательно на свое возвращение в английский гранд. Криштиану сделал сообщение в своем Instagram.

"Все, кто меня знает, знают о моей бесконечной любви к "Манчестер Юнайтед". Я провел в этом клубе потрясающие годы, и путь, который мы прошли вместе, золотыми буквами вписан в историю этого великого и выдающегося клуба. Я не могу описать свои чувства, когда вижу, как по всему миру говорят о моем возвращении на "Олд Траффорд", - напечатал текст Роналду.

"Мечта сбылась, после всех раз, когда я возвращался, чтобы сыграть против "Манчестер Юнайтед", я всегда испытывал любовь от болельщиков, даже будучи соперником. Об этом можно только мечтать. Моё первое чемпионство, первый кубок, первый вызов в сборную, первая Лига чемпионов, первая "Золотая бутса" и первый "Золотой мяч" - все родилось здесь, в результате особой связи между мной и "красными дьяволами", - добавил португалец.

"История написана в прошлом - и будет написана снова, даю вам слово. Я тут. Я вернулся туда, где и должен быть. Давайте сделаем все, чтобы повторить. P.S. Сэр Алекс, это для тебя", - отметил Роналду, вспомнив легендарного тренера Алекса Фергюсона, с которым он работал в "Ман Юнайтед" с 2003 по 2009 год.

Трансфер Роналду из "Ювентуса" в "МЮ": что известно

22 августа звездный нападающий остался в запасе "Ювентуса" на матч 1-го тура Серии А и вышел только на замену. В СМИ появилась информация, что это связано с желанием Роналду покинуть клуб.

СМИ сообщали, что Роналду может перейти в "Манчестер Сити", но этот переход сорвался.

27 августа Роналду появился на тренировке "Ювентуса", чтобы попрощаться с одноклубниками. В этот же день форвард покинул Турин.

По неофициальным данным, "МЮ" заплатит "Ювентусу" 15 миллионов евро + бонусы. Он будет зарабатывать 25 миллионов фунтов в год.

Автор: Артем Будрин