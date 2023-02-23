В среду, 22 февраля, состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "РБ Лейпциг" противостоял "Манчестер Сити".
Встреча проходила на стадионе "Ред Булл-Арена" и завершилась со счетом 1:1.
Счет в игре открыли футболисты английского клуба - на 27-й минуте матча алжирский вингер "горожан" Рияд Марез забил гол после передачи Илкая Гюндогана.
Хозяевам поля удалось сравнять счет в игре во втором тайме. На 68-й минуте встречи хорватский защитник "быков" Йошко Гвардиол отличился с паса Марселя Гальстенберга.
"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити" - 1:1
Голы: Гвардиол, 70, Марез, 27
"РБ Лейпциг": Бласвих, Клостерманн (Генрихс, 46), Орбан, Гвардиол, Гальстенберг (Раум, 88), Лаймер, Шлагер (Айдара, 82), Собослаи, Форсберг (Нкунку, 66), Вернер, А. Силва (Поульсен, 82)
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Аканджи, Аке, Родри, Гюндоган, Марез, Б. Силва, Грилиш, Холанд
Предупреждение: Генрихс
Обзор матча:
Ответная встреча "Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг" состоится 14 марта в Англии. По итогам двухматчевого противостояния будет определен четвертьфиналист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле.
Действующим победителем турнира является мадридский "Реал". В финале прошлого сезона испанский клуб обыграл "Ливерпуль".