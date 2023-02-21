Немецкий клуб поборется с действующим чемпионом АПЛ за путевку в 1/4 финала ЛЧ.

В среду, 22 февраля, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "РБ Лейпциг" сыграет против "Манчестер Сити".

Встреча пройдет на стадионе "Ред Булл Арена" в Германии.

На стадии группового раунда "Лейпциг" занял второе место в группе F с мадридским "Реалом" (поражение 0:2 и победа 3:2), донецким "Шахтером" (поражение 1:4 и победа 4:0) и шотландским "Селтиком" (две победы - 3:1, 2:0).

В чемпионате Германии дела у "Лейпцига" идут неплохо. После 21-го сыгранного тура "быки" занимают 5-е место с 39 баллами в активе. При этом, отставание от лидирующей "Баварии" составляет всего 4 очка.

Накануне игры против "Манчестер Сити" футболисты "Лейпцига" одержали разгромную победу над "Вольфсбургом" (3:0) на выезде.

Обзор матча Вольфсбург - РБ Лейпциг

"Манчестер Сити", в свою очередь, в групповом раунде занял первое место в квартете G с дортмундской "Боруссией" (победа 2:1, ничья 0:0), испанской "Севильей" (две победы - 4:0 и 3:1) и датским "Копенгагеном" (победа 5:0 и ничья 0:0).

В чемпионате Англии дела у "горожан" идут хорошо. Команда Пепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Арсенала" всего на два балла.

Перед встречей с "Лейпцигом" подопечные Гвардиолы сенсационно потеряли очки в дуэли с "Ноттингемом" (1:1).

Обзор матча Ноттингем - Манчестер Сити

РБ Лейпциг - Манчестер Сити: прогноз

Букмекеры в предстоящем противостоянии "Лейпцига" и "Манчестер Сити" отдают явное предпочтение англичанам. Ставки на победу подопечных Пепа Гвардиолы в букмекерских конторах принимают с коэффициентом 1,90, на ничью - 3,70, на выигрыш команды Марко Розе - 4,20.

Наиболее вероятным исходом матча "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити" букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент - 7,30.

Безоговорочным фаворитом двухматчевого противостояния аналитики считают "Манчестер Сити". На проход подопечных Гвардиолы в следующий раунд Лиги чемпионов можно поставить с коэффициентом 1,16, а на "РБ Лейпциг" коэффициент - 5,15.

РБ Лейпциг - Манчестер Сити: трансляция

На территории Украины в прямом эфире поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Лейпцигом" и "Манчестер Сити" покажет видеосервис MEGOGO.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле.

Действующим победителем турнира является мадридский "Реал". В финале прошлого сезона испанский клуб обыграл "Ливерпуль".

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