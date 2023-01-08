Гола Карима Бензема не хватило "Реалу", чтобы уйти от поражения в игре с "Вильярреалом".

В субботу, 7 января, состоялся матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Вильярреал" принимал мадридский "Реал".

Поединов проходил на стадионе "Эль-Мадригал" в Вильярреале и завершился сенсационно победой хозяев поля со счетом 2:1.

Хозяева поля первыми вышли вперед - на 47-й минуте Йереми Пино забил в ворота Тибо Куртуа. На 59-й минуте "Реалу" удалось сравнять счет - отличился французский нападающий Карим Бензема.

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Однако, уйти от поражения команде Карло Анчелотти не удалось. На 63-й минуте с пенальти отличился форвард "Вильярреала" Жерар Морено, установив финальный счет на табло.

"Вильярреал" - "Реал" - 2:1

Голы: Пино, 47, Морено, 63 (пен) - Бензема, 60 (пен)

"Вильярреал": Рейна, А. Морено (Педраса, 72), Торрес, Альбиоль, Фойт, Баэна, Парехо, Коклен (Тригерос, 88), Пино (Моралес, 81), Чуквезе, Ж. Морено (Данжума, 88)

"Реал": Куртуа, Менди (Родриго, 64), Алаба, Рюдигер, Милитао, Модрич (Камавинга, 70), Чуамэни (Васкес, 64), Кроос, Винисиус Жуниор, Вальверде (Асенсио, 83), Бензема

Предупреждения: Торрес, Альбиоль, Баэна, Рейна - Камавинга

Обзор матча:

Отметим, что в этом матче случилось уникальное событие. По информации Gracenote, мадридский "Реал" впервые в своей истории не включил ни одного испанца в стартовый состав на матч чемпионата Испании.

Также стоит отметить достижение Карима Бензема. Нападающий мадридского "Реала" догнал бывшего игрока "сливочных" Альфредо Ди Стефано по количеству голов в чемпионате Испании.

Мяч, забитый в ворота "Вильярреала", стал для Карима 227-м в матчах Ла Лиги. У Рауля на один гол больше, чем у Бензема и Ди Стефано. Он отличился 228 раз. У Уго Санчеса 234 гола, у Сарры - 251, а у Роналду - 311.

После 16 матчей мадридский "Реал" идет на первой строчке турнирной таблице испанского первенства. Подопечные Карло Анчелотти заработали 38 баллов. Столько же очков у "Барселоны", идущей на втором месте и имеющей матч в запасе. "Вильярреал" занимает четвертое место с 27 баллами в активе.

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